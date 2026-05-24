Верховный Суд объяснил, как правильно обжаловать бездействие государственного исполнителя

ВС: Надлежащим способом защиты прав стороны исполнительного производства является обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя, а не обязательство исполнителя выполнить решение суда, поскольку такая обязанность уже возложена на него законом.

1 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу лица по делу по жалобе лица на бездействие государственного исполнителя Шевченковского ОГИС в городе Киев Центрального управления Министерства юстиции (г. Киев), заинтересованные лица: ЧАО «АБС-УКР», Киевская городская государственная администрация.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылался на то, что с декабря 2019 года на исполнении находится решение об обязательстве ЧАО «АБС-УКР» обеспечить его машиноместом в крытом паркинге за счет общества.

Заявитель утверждал, что государственный исполнитель длительное время не совершает активных действий, не проверил наличие паркингов на месте, не наложил арест на имущество должника, не выяснил его имущественное положение и не подал представление об ограничении выезда руководителя должника за границу. Также он указывал на игнорирование исполнителем факта предоставления Департаментом КГГА якобы недостоверной справки об отсутствии паркингов в указанном квартале.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, руководствуясь тем, что заявитель не предоставил доказательств в обоснование обстоятельств, указанных в жалобе.

Кроме того, заявлены требования об обязательстве государственного исполнителя совершить действия, которые он обязан совершить согласно нормам законодательства.

Апелляционный суд изменил определение районного суда, изложив его мотивировочную часть в иной редакции, указав, что суд сделал правильный вывод об отказе в удовлетворении жалобы, однако ошибся относительно мотивов такого отказа.

Постановление мотивировано тем, что требования заявителя фактически сводятся к обязательству государственного исполнителя выполнять те функции, которые он должен осуществлять на основании ЗУ «Об исполнительном производстве».

ВС согласился с выводами апелляционного суда, сделав следующие правовые выводы.

В ст. 129-1 Конституции Украины предусмотрено, что судебное решение является обязательным к исполнению. Государство обеспечивает исполнение судебного решения в определенном законом порядке. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет суд.

Исполнение судебных решений по гражданским делам является составляющей права на справедливый суд и одной из процессуальных гарантий доступа к суду, что предусмотрено ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Частью 1 ст. 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определено, что исполнитель обязан принимать предусмотренные этим Законом меры по принудительному исполнению решений, беспристрастно, эффективно и в полном объеме совершать исполнительные действия.

Поскольку Закон Украины «Об исполнительном производстве» и так обязывает исполнителя принимать все необходимые меры для принудительного исполнения решений беспристрастно и в полном объеме, поэтому принятие отдельного судебного решения для повторного обязательства исполнителя совершать эти же действия законодательством не предусмотрено.

ВС обратил внимание на то, что заявитель, распоряжаясь своими процессуальными правами по собственному усмотрению, просил именно обязать исполнителя выполнить судебное решение, а не признать неправомерным конкретное бездействие или решение исполнителя. Учитывая принцип диспозитивности, суды рассматривали дело исключительно в пределах заявленных требований жалобы. Поскольку обязанность исполнителя действовать эффективно уже закреплена в законе, суд не может принимать решения, которые лишь дублируют действующие нормы права, не создавая при этом новых правовых последствий.

Кроме того, ВС напомнил алгоритм действий исполнителя в случаях, когда решение не может быть исполнено без участия должника, отметив, что в случае неисполнения решения суда, которое не может быть исполнено без участия должника, государственный исполнитель направляет органу досудебного расследования сообщение о совершении должником уголовного правонарушения и выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 01 апреля 2026 года по делу № 2-40/11 (производство № 61-3359св25) можно ознакомиться по ссылке.

