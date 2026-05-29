Если ответчик умер до принятия решения, суд не может завершить рассмотрение дела без привлечения правопреемников — Большая Палата ВС

Суд, принимая решение в отношении умершего как субъекта права, фактически разрешает спор относительно субъекта, который на момент принятия решения не существовал, в связи с чем такое решение является принятым при отсутствии надлежащей стороны, процесс фактически происходит без ответчика, что делает невозможной реализацию принципа состязательности и права быть выслушанным.

Речь идет не о нарушении процессуальных норм, а о дефекте субъектного состава спора, который делает невозможным принятие законного и обоснованного судебного решения.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела №367/8835/16

Прокурор обратился с иском в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения земельным участком лесохозяйственного назначения путем его возврата в пользу государства из незаконного владения физического лица.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен. Наследник ответчика, который не принимал участия в деле, обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Основанием апелляционного обжалования, помимо нарушения судом норм материального права, было принятие судом первой инстанции решения по делу почти через два года после смерти ответчика без привлечения заявителя в качестве правопреемника ответчика. Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Пересматривая дело, Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что для окончательного разрешения спора и защиты нарушенного права по результатам судебного рассмотрения дела сторонами в судебном процессе должны быть именно стороны в спорных материальных правоотношениях, которые выступают в защиту своих интересов и на которых распространяется законная сила судебного решения.

Таким образом, надлежащий ответчик по делу — лицо, являющееся субъектом материального правоотношения, то есть лицо, за счет которого возможно удовлетворить исковые требования, защитив нарушенное право или интерес истца.

Выводы Большой Палаты ВС

Большая Палата Верховного Суда не согласилась с выводом апелляционного суда о том, что смерть участника дела до принятия решения может быть основанием для его отмены лишь в совокупности с другими доводами апелляционной жалобы, указав, что такой подход фактически допускает возможность существования и оставления в силе судебного решения, принятого в отношении лица, которое на момент принятия решения уже не обладало гражданской процессуальной правосубъектностью. Это противоречит самой природе гражданского судопроизводства, требованиям участия надлежащей стороны в процессе, а также гарантиям справедливого суда и принципу состязательности сторон.

Основная ошибка указанного подхода заключается в том, что смерть стороны до принятия решения рассматривается лишь как процессуальный дефект, который требует дополнительного доказывания незаконности решения по существу. Однако при указанных условиях (смерть стороны до принятия решения) отсутствует надлежащий субъект, в отношении которого суд вообще мог принять решение.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что смерть стороны до принятия решения (судом первой инстанции) является самостоятельным, достаточным и безусловным основанием для отмены судебного решения, если суд принял его в отношении умершего лица без привлечения правопреемников.

Учитывая, что в данном деле суд первой инстанции принял судебное решение в отношении умершего лица и это нарушение не было устранено апелляционным судом способом, предусмотренным п. 4 ч. 3 ст. 376 ГПК Украины, Большая Палата Верховного Суда отменила решения судов и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.