Если ответчик умер до принятия решения, суд не может завершить рассмотрение дела без привлечения правопреемников — Большая Палата ВС
13:53, 29 мая 2026
Принятие судом первой инстанции решения в отношении умершего лица без привлечения его правопреемников является безусловным основанием для отмены такого решения — БП ВС.
