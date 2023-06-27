В столице установят электронную систему доступа к укрытиям: двери в хранилище будут открываться четырьмя способами

В одном из укрытий Дарницкого района Киева установят электронную систему доступа к укрытиям, которая имеет четыре независимых варианта открытия двери в хранилище.

Фото: КМВА

Электронная система доступа к укрытиям уже прошла тестирование и готовится к вводу в эксплуатацию. Ее в скором времени установят в одном из укрытий Дарницкого района столицы. Об этом сообщает КГВА.

Отмечается, что новейшая электронная система доступа к укрытиям имеет четыре независимых варианта открытия дверей в хранилище:

– автоматически, когда в городе объявляется воздушная тревога;

– дистанционно диспетчером через связь переговорного устройства;

– физическим «ключом» (вроде ключа к обычному домомофону);

– через пин-код, генерируемый в чат-боте Телеграмм «Бомбохранилища Киева».

Все четыре варианта работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ в любых условиях. Даже если отключится поставка электричества – система резервно питается своим аккумулятором.

Выход из закрытого хранилища бесконтактный – достаточно поднять руку к сенсорной кнопке. Диспетчер может не только открывать двери и держать голосовую связь с посетителями хранилища, но и контролировать исправность системы. При возникновении неисправностей или технических проблем диспетчер может оперативно вызвать техническую поддержку для восстановления работы оборудования.

Фото: КГВА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.