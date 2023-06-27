У столиці встановлять електронну систему доступу до укриттів : двері до сховища відчинятимуться чотирма способами

Електронна система доступу до укриттів вже пройшла тестування. Незабаром встановлять в одному з укриттів Дарницького району столиці. Про це повідомляє КМВА.
Зазначається, що новітня електронна система доступу до укриттів має аж чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища:
– автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;
– дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;
– фізичним «ключем» (на кшталт ключа до звичайного домомофону);
– через пін-код, який генерується в чат-боті Телеграм «Бомбосховища Києва».
Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики – система резервно живиться своїм власним акумулятором.
Вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання.
Фото: КМВА
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