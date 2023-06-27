У столиці встановлять електронну систему доступу до укриттів : двері до сховища відчинятимуться чотирма способами

В одному з укриттів Дарницького району Києва встановлять електронну систему доступу до укриттів, яка має аж чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища.

Фото: КМВА

Електронна система доступу до укриттів вже пройшла тестування. Незабаром встановлять в одному з укриттів Дарницького району столиці. Про це повідомляє КМВА.

Зазначається, що новітня електронна система доступу до укриттів має аж чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища:

– автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;

– дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;

– фізичним «ключем» (на кшталт ключа до звичайного домомофону);

– через пін-код, який генерується в чат-боті Телеграм «Бомбосховища Києва».

Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики – система резервно живиться своїм власним акумулятором.

Вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання.

Фото: КМВА

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