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  1. В Украине

Завладение квартирой умершей киевлянки: прокуратура через суд вернула имущество столичной общине

19:34, 7 июля 2023
Мошенники изготовили поддельный паспорт с данными умершей женщины и в мае 2021 года от ее имени продали это жилье третьему лицу.
Завладение квартирой умершей киевлянки: прокуратура через суд вернула имущество столичной общине
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Днепровская окружная прокуратура города Киева успешно отстояла в суде правовую позицию по возвращению территориальной общине двухкомнатной квартиры стоимостью свыше 2 млн грн, которая по закону принадлежит к выморочному наследству. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Собственницей квартиры по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы была одинокая киевлянка, умершая в феврале 2019 года. При оформлении актовой записи о ее смерти была допущена ошибка в фамилии и дне рождения. Воспользовавшись этим, мошенники изготовили поддельный паспорт с правильными анкетными данными умершей женщины и в мае 2021 от ее имени продали это жилье третьему лицу. При заключении сделки роль «владелицы» квартиры выполняло подставное лицо.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям Днепровской окружной прокуратуры Киева удалось выявить этот факт, наложить арест на квартиру и не допустить дальнейшую перепродажу квартиры добросовестным покупателям.

Также прокуроры обратились в суд с соответствующим иском в интересах Киевского городского совета», - говорится в сообщении.

Решением Днепровского районного суда города Киева исковые требования окружной прокуратуры полностью удовлетворены, признан недействительным договор купли-продажи квартиры, а именно жилье передано территориальной общине.

Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении.

Кроме того, по факту незаконного завладения этим имуществом расследуется уголовное производство по установлению и привлечению к ответственности причастных лиц.

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