Пыточная на территории храма УПЦ МП в Бородянке: СБУ открыла производство в отношении священника-коллаборанта Виктора Талько

Также проверяются данные о его возможном содействии оккупантам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины.

Фото: СБУ

Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талько.

В настоящее время проверяются данные о возможном содействии оккупантам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона, сообщает СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым занимается Талько.

По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников сопротивления.

Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года оккупанты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея поддерживать российских захватчиков в войне против Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, распространявшего пропаганду рф.

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