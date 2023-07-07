Полмиллиона взятки за аренду земельного участка: разоблачен чиновник-землеустроитель на Кировоградщине

Чиновник обещал предпринимателю из Кировоградщины положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка на территории подведомственной ОТГ.

Сообщено о подозрении начальнику отдела архитектуры, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства одной из территориальных общин Черкасской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, должностное лицо объединенной территориальной громады обещало предпринимателю из Кировоградщины положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка на территории подведомственной ОТГ. Это стоило предпринимателю 500 тыс. грн.

Правоохранители задержали его на территории одного из частных заведений Кировоградщины во время передачи первой части взятки – 250 тыс. грн и 2000 долларов», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В рамках следствия проверяется причастность к незаконной сделке и другим лицам.

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