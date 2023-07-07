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  1. В Украине

Оккупанты ежемесячно выпускают по Украине в среднем сто ракет, — Игнат

15:41, 7 июля 2023
В то же время применение «Калибров» заметно уменьшилось, ведь темпы их производства невысокие.
Оккупанты ежемесячно выпускают по Украине в среднем сто ракет, — Игнат
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Российские оккупанты в среднем выпускают по Украине до ста ракет ежемесячно. В то же время применение «Калибров» заметно уменьшилось, ведь темпы их производства невысокие. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Так, россия использовала стратегический запас ракет по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой, но продолжает производить новые.

По словам Игната, в среднем оккупанты ежемесячно атакуют населенные пункты Украины около сотни ракет разного типа. В прифронтовых территориях они обычно применяют зенитно-ракетные комплексы С-300.

Что касается именно «Калибров», россия имеет технические возможности производить до 30 ракет этого типа ежемесячно. В настоящее время она применяет их втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. оккупанты применяют по 10-15 «Калибров», отметил Игнат. При этом кораблей, способных осуществлять пуски ракет, у оккупантов достаточно.

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