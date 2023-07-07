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  1. В Україні

Окупанти щомісяця випускають по Україні в середньому сто ракет, — Ігнат

15:41, 7 липня 2023
Водночас застосування «Калібрів» помітно зменшилося, адже темпи їхнього виробництва невисокі.
Окупанти щомісяця випускають по Україні в середньому сто ракет, — Ігнат
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Російські окупанти в середньому випускають по Україні до ста ракет щомісяця. Водночас застосування «Калібрів» помітно зменшилося, адже темпи їхнього виробництва невисокі. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Так, росія використала стратегічний запас ракет по критичній інфраструктурі України восени та взимку, але продовжує виготовляти нові.

За словами Ігната, в середньому окупанти щомісяця атакують населені пункти України близько сотнею ракет різного типу. У прифронтових територіях вони здебільшого застосовують зенітно-ракетні комплекси С-300.

Що стосується саме «Калібрів», рф має технічні можливості виготовляти до 30 ракет цього типу щомісяця. Нині вона застосовує їх утричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Окупанти застосовують по 10-15 «Калібрів», зазначив Ігнат. При цьому кораблів, які здатні здійснювати пуски ракет, в окупантів не бракує.

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