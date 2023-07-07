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  1. В Україні

Пів мільйона хабаря за оренду земельної ділянки: викрито посадовця-землевпорядника на Кіровоградщині

15:59, 7 липня 2023
Посадовець обіцяв підприємцю з Кіровоградщини позитивне вирішення питання про надання в оренду земельної ділянки на території підвідомчої ОТГ.
Пів мільйона хабаря за оренду земельної ділянки: викрито посадовця-землевпорядника на Кіровоградщині
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Повідомлено про підозру начальнику відділу архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства однієї із територіальних громад Черкащини за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, посадовець об’єднаної територіальної громади обіцяв підприємцю з Кіровоградщини позитивне вирішення питання про надання в оренду земельної ділянки на території підвідомчої ОТГ. Це коштувало підприємцю 500 тис грн.

Правоохоронці затримали його на території одного з приватних закладів Кіровоградщини під час передачі першої частини хабаря – 250 тис грн та 2000 доларів», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У межах слідства перевіряється причетність до незаконної оборудки й інших осіб.

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