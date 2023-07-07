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  1. В Україні

Катівня на території храму УПЦ МП у Бородянці: СБУ відкрила провадження щодо священника-колаборанта Віктора Талько

12:24, 7 липня 2023
Також перевіряються дані про його можливе сприяння окупантам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини.
Катівня на території храму УПЦ МП у Бородянці: СБУ відкрила провадження щодо священника-колаборанта Віктора Талько
Фото: СБУ
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Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька. 

Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння окупантам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону, повідомляє СБУ. 

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Раніше ми писали, що на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який поширював пропаганду рф. 

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