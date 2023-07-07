В ВАКС подан иск о применении санкции в отношении экс-заместителя министра юстиции

Иск о применении санкции подан в отношении бывшего заместителя министра юстиции Украины Дмитрия Вороны, который сейчас является сенатором российской федерации.

7 июля Министерством юстиции Украины поданы в Высший антикоррупционный суд иски о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» к Публичному акционерному обществу «Группа ЛСР» и Дмитрия Вороны. Об этом сообщил официальный сайт Минюста.

«ПАО «Группа ЛСР» способствует ведению агрессивной войны путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет россии в значительных размерах; активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой «сво»; инвестирует в строительство жилья для военнослужащих россии.

Ворона Дмитрий Николаевич - бывший заместитель Министра юстиции Украины (2012-2013 гг.). Сейчас сенатор российской федерации — представитель исполнительного органа государственной оккупационной власти Запорожской области в совете федерации. Активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций. Поддерживает действия страны-агрессора», - говорится в сообщении.

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