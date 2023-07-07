Какая погода будет на выходные 8-9 июля

Погода в Украине на выходных, 8-9 июля, будет достаточно комфортной - спадет жара, но без дождей с грозами не обойдется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По словам Диденко, температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять 8-9 июля "пречудесные +23...+28 градусов", поэтому "жара уже будет убегать отовсюду".
"Только завтра, в субботу, еще задержатся +30...+32 градуса кое-где на востоке и юго-востоке", - отметила она.
По данным синоптика, дожди с грозами ожидаются 8 июля на левобережье Украины, 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди.
Предупреждение от синоптика
В выходные порывы северного ветра могут достигать штормовых значений, то есть, как отметила Диденко, "по-человечески - будет сильный ветер".
Погода в Киеве
В столице суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с "комфортной" температурой воздуха - +23...+26 градусов.
"Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. И все", - отметила Диденко, добавив, что в Киеве выходные будут ветреными, "будет задувать с севера".
На следующей неделе, по данным синоптика, жара "будет точно не в любимчиках в атмосфере".
"А во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, 11 июля ожидается, страшно сказать, +18...+22 градуса", - предупредила она, добавив, что такая погода продержится недолго.
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