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Голова КЦС Верховного Суду Борис Гулько звернувся до адвокатської спільноти: передати назад цивільні справи до судів, які відновили підсудність, неможливо в силу закону.

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В Електронному кабінеті судді тепер є можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  1. В Україні

До ВАКС подано позов про застосування санкції щодо ексзаступника міністра юстиції

18:36, 7 липня 2023
Позов про застосування санкції подано щодо колишнього заступника міністра юстиції України Дмитра Ворони, який наразі є сенатором російської федерації.
До ВАКС подано позов про застосування санкції щодо ексзаступника міністра юстиції
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7 липня Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позови про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Публічного акціонерного товариства «Група ЛСР» та до Дмитра Ворони. Про це повідомив офіційний сайт Мін’юсту.

«ПАТ «Група ЛСР» сприяє веденню агресивної війни шляхом сплати податків і зборів до державного бюджету рф у значних розмірах; бере активну участь у іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої «СВО»; інвестує у будівництво житла для військовослужбовців рф.

Ворона Дмитро Миколайович — колишній заступник Міністра юстиції України (2012-2013 рр.). Наразі є сенатором російської федерації — представником виконавчого органу державної окупаційної влади Запорізької області в раді федерації. Бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Підтримує дії країни-агресора», - сказано у повідомленні.

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