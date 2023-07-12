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  1. В Украине

«Продавали» студентам успешную сессию: во Львове на взятке разоблачен декан вуза и его заместитель

19:37, 12 июля 2023
По данным следствия, должностные лица вуза получили от студентов 22 тысяч гривен взятки.
«Продавали» студентам успешную сессию: во Львове на взятке разоблачен декан вуза и его заместитель
Фото: Львовская областная прокуратура
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За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру декану та заступнику декана факультетів одного із вищих навчальних закладів Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 

За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів грошову винагороду за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії.

Посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ними неправомірної вигоди. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

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