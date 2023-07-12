«Продавали» студентам успішну сесію: у Львові на хабарі викрито декана вишу та його заступника

За даними слідства, посадовці вишу отримали від студентів 22 тисячі гривень хабаря.

Фото: Львівська обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру декану та заступнику декана факультетів одного із вищих навчальних закладів Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів грошову винагороду за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії.



Посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ними неправомірної вигоди. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн.



Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

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