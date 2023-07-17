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Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения

14:03, 17 июля 2023
Ярина Арьева предстанет перед судом за совершение ДТП с тяжелыми последствиями.
Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения
Фото: fakty.ua
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В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины, экс-депутата Киевского городского совета, по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ведомстве напомнили, что 27 ноября 2022 года в Киеве произошло дорожное происшествие с участием экс-депутата Киевсовета.

«Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем марки «Volkswagen Polo» в состоянии наркотического опьянения, двигалась по пр-ту С. Бандеры в направлении ул. Богатырской.

Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

По выводам экспертов, причиной возникновения ДТП является нарушение подозреваемой требований ПДД, находящихся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его последствиями.

Относительно подозреваемой применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля», - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

В прокуратуре не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет об экс-депутате Киевского городского совета от партии «Евросолидарность» Ярине Арьевой.

Фото: прокуратура

Ранее мы писали, что суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета, дочери нардепа Ярине Арьевой, которая подозревается в ДТП.

Добавим, Подозреваемая в совершении ДТП Ярина Арьева решила сложить мандат депутата Киевсовета.

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