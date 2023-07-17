Ексдепутатку Київради Ярину Ар'єву судитимуть за вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння

Ярина Ар'єва постане перед судом за вчинення ДТП з тяжкими наслідками.

Фото: fakty.ua

До суду скеровано обвинувальний акт відносно громадянки України, ексдепутатки Київської міської ради, за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві нагадали, що 27 листопада 2022 року в Києві сталася дорожня пригода за участі ексдепутатки Київради.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Polo» в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

Відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю», - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

У прокуратурі не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про ексдепутату Київської міської ради від партії «Євросолідарність» Ярину Ар'єву.

Фото: прокуратура

Раніше ми писали, що суд змінив запобіжний захід депутатці Київради, дочці нардепа Ярині Ар’євій, яка підозрюється у ДТП.

Згодом Ярина Ар’єва, яка підозрюється у вчиненні ДТП, склала мандат депутата Київради.

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