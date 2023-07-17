АП ВАКС залишила в силі арешт речей і грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС про арешт документів, речей, грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів США та 1700 євро.

17 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 червня 2023 року про арешт документів, речей, грошових коштів на понад 2,3 млн доларів США та 1700 євро. Вилучені матеріали можуть мати відношення до справи, пов’язаної з можливим одержанням ексголовою Верховного Суду на свою користь та користь третіх осіб близько 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди за ухвалення судових рішень на користь наперед визначених осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України).

За результатами судового розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, 11 липня Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.

При цьому правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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