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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

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АП ВАКС залишила в силі арешт речей і грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів

13:40, 17 липня 2023
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС про арешт документів, речей, грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів США та 1700 євро.
АП ВАКС залишила в силі арешт речей і грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів
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17 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 червня 2023 року про арешт документів, речей, грошових коштів на понад 2,3 млн доларів США та 1700 євро. Вилучені матеріали можуть мати відношення до справи, пов’язаної з можливим одержанням ексголовою Верховного Суду на свою користь та користь третіх осіб близько 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди за ухвалення судових рішень на користь наперед визначених осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України).

За результатами судового розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, 11 липня Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.

При цьому правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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