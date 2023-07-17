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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

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Арахамія закликав місцеву владу обмежити непріоритетні витрати: Історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки дестабілізують суспільство

13:38, 17 липня 2023
За його словами, якщо такі тендери не припиняться, то парламент внесе певні зміни в законодавство, щоб обмежити можливість місцевих органів влади витрачати кошти.
Арахамія закликав місцеву владу обмежити непріоритетні витрати: Історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки дестабілізують суспільство
Фото: ВР
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У парламенті обмірковують варіант запровадження законодавчих обмежень для очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель. Йдеться про заборону на закупівлю речей, які викликають обурення у суспільства.  Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в Раді активно обговорюють такі обмеження, але все ще не запровадили їх, адже очікують, що місцеві органи влади "схаменяться".

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.

У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель.

Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє.

Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами.

Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.

Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, що у Києві Дніпровська райдержадміністрація закупила музичні інструменти на майже 900 тисяч гривень. 

Згодом стало відомо, що Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів. 

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