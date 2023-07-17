Арахамия призвал местные власти ограничить неприоритетные расходы: Истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках дестабилизируют общество

По его словам, если такие тендеры не прекратятся, парламент внесет определенные изменения в законодательство, чтобы ограничить возможность местных органов власти тратить средства.

Фото: ВР

В парламенте обсуждают вариант введения законодательных ограничений для глав городов, чиновников местного самоуправления и всех других лиц, ответственных за процедуры закупок. Речь идет о запрете на закупку вещей, вызывающих возмущение у общества. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, в Раде активно обсуждают такие ограничения, но все еще не ввели их, так как ожидают, что местные органы власти "опомнятся".

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.

У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель.

Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє.

Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами.

Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.

Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - сообщил Арахамия.

Ранее сообщалось, что в Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила музыкальные инструменты почти на 900 тысяч гривен.

Позже стало известно, что Днепровская РГА в Киеве досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов для укрытий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.