АП ВАКС оставила в силе арест вещей и денежных средств Всеволода Князева на более чем на 2,3 млн долларов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе определение следственного судьи ВАКС об аресте документов, вещей, денежных средств Всеволода Князева более чем на 2,3 млн долларов США и 1700 евро.

17 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева на определение следственного судьи ВАКС от 6 июня 2023 года об аресте документов, вещей, денежных средств на сумму более 2,3 млн. долларов США и 170 долларов США. Изъятые материалы могут иметь отношение к делу, связанному с возможным получением экспредседателем Верховного Суда в свою пользу и пользу третьих лиц около 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды за принятие судебных решений в пользу предопределенных лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 4 ст.368 УК Украины).

По результатам судебного разбирательства коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, 11 июля Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней срок содержания под стражей подозреваемого Всеволода Князева, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП с возможностью внесения залога в 75 миллионов гривен.

При этом правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов, в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда.

Автор: Наталья Мамченко

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