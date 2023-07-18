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На Киевщине пьяный мужчина устроил «голливудские гонки» с полицией, видео

22:00, 18 июля 2023
Во время преследования мужчина ударил служебный автомобиль полицейских.
На Киевщине пьяный мужчина устроил «голливудские гонки» с полицией, видео
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В селе Тальское Бучанского района Киевской области полицейские задержали водителя автомобиля Subaru. Мужчина, в нарушение Правил дорожного движения обогнал авто наряда ГРПП, который осуществлял патрулирование в комендантский час. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

Отмечается, что требование остановиться он проигнорировал и начал бежать от полицейских, заехал на территорию чужого домовладения, пытался вырулить, ударил служебный автомобиль.

В полиции заявили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

«О 41-летнем водителе легковушки правоохранители составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств. Также за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и за превышение установленных ограничений скорости движения (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУоАП), - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что водитель еще будет отвечать за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и мелкого хулиганства. Еще мужчина будет нести ответственность за невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП).

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