У Киево-Печерской лавре приверженцы митрополита Павла собирают деньги на его залог

Суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей.

Источник фото: СБУ

Как мы рассказывали, на основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу (Петр Лебедь) о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии суд изменил митрополиту меру пресечения из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен.

В соцсети появилась информация и фото о том, что в Киево-Печерской лавре приверженцы митрополита УПЦ МП Павла собирают деньги на его залог.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры.

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