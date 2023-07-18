У Києво-Печерській лаврі прихильники митрополита Павла збирають гроші на його заставу

Суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою.

Джерело фото: СБУ

Як ми розповідали, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили настоятелю Києво-Печерської Лаври Павлу (Петро Лебідь) про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Згодом суд змінив митрополиту запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

У соцмережі з'явилася інформація та фото про те, що у Києво-Печерській лаврі прихильники митрополита УПЦ МП Павла збирають гроші на його заставу.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври.

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