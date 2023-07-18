На Київщині чоловіки заради помсти спалили авто опонента, фото

Поліція повідомила про підозру зловмисникам, які спалили машину чоловіку.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Борисполі Київської області правоохоронні органи затримали двох чоловіків, які знищили транспортний засіб опонента через виниклий напередодні конфлікт. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, вночі зловмисники облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.

Згодом поліцейські встановили зловмисників, якими виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі.

«Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, двом зловмисникам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі», - повідомили у поліції.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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