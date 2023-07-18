Україна різко покращила позиції у рейтингу найвпливовіших паспортів

Український паспорт увійшов до топ-30 найвпливовіших.

Паспорт громадянина України піднявся в рейтингу компанії Henley & Partners відразу на 4 позиції і посів 30-й рядок списку найвпливовіших паспортів. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

За рік українці отримали можливість у рамках безвізу їздити до таких країн, як Джибуті, Ізраїль та Суринам.

Таким чином, кількість держав, із якими Україна встановила безвізовий режим, становить уже 146.

Топ-5 рейтингу виглядає так:

Раніше Державна міграційна служба України повідомила, що через скасування карантину відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку.

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