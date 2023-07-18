Украина резко улучшила позиции в рейтинге самых влиятельных паспортов

Украинский паспорт вошел в топ-30 самых влиятельных.

Паспорт гражданина Украины поднялся в рейтинге компании Henley & Partners сразу на 4 позиции и занял 30-ю строчку списка самых влиятельных паспортов. Об этом сказано на официальном сайте компании.

За год украинцы получили возможность в рамках безвиза ездать в Джибути, Израиль и Суринам.

Таким образом, число государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, составляет уже 146.

Топ-5 рейтинга выглядит так:

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что из-за отмены карантина восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста.

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