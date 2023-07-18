Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Кабинет министров увеличивает с 1 сентября комиссию по обслуживанию кредита в рамках программы «єОселя» с 0,5% до 1% для новых заемщиков. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №710 от 4 июля.
Согласно документу, размер комиссии за предоставление и/или обслуживание кредита совокупно за весь срок действия кредитного договора должен составлять не более 1% для кредитных договоров, заключенных начиная с 1 сентября. Таким образом, подорожают кредиты только для новых заемщиков
Также министры исключили пункт, согласно которому, в случае отсутствия средств на льготную ипотеку, решение относительно доступного ипотечного кредитования граждан принимается с учетом приоритетного права на обеспечение жильем категорий граждан.
Кроме этого, расширен перечень оснований для отказа в льготной ипотеке претенденту. На квартиру под 7% не могут претендовать претенденты, получавшие компенсацию за принадлежащие им до получения квадратных метров от органов государственной власти и местного самоуправления.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 августа программа «єОселя» станет доступной большему количеству украинцев.
Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:
ветераны войны и члены их семей;
участники боевых действий;
лица с инвалидностью в результате войны;
семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;
внутренние переселенцы;
люди, не имеющие собственного жилья;
те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.
Автор Ярослав Конощук
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