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Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

14:50, 18 июля 2023
Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.
Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»
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Кабинет министров увеличивает с 1 сентября комиссию по обслуживанию кредита в рамках программы «єОселя» с 0,5% до 1% для новых заемщиков. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №710 от 4 июля.

Согласно документу, размер комиссии за предоставление и/или обслуживание кредита совокупно за весь срок действия кредитного договора должен составлять не более 1% для кредитных договоров, заключенных начиная с 1 сентября. Таким образом, подорожают кредиты только для новых заемщиков

Также министры исключили пункт, согласно которому, в случае отсутствия средств на льготную ипотеку, решение относительно доступного ипотечного кредитования граждан принимается с учетом приоритетного права на обеспечение жильем категорий граждан.

Кроме этого, расширен перечень оснований для отказа в льготной ипотеке претенденту. На квартиру под 7% не могут претендовать претенденты, получавшие компенсацию за принадлежащие им до получения квадратных метров от органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 августа программа «єОселя» станет доступной большему количеству украинцев.

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

    ветераны войны и члены их семей;

    участники боевых действий;

    лица с инвалидностью в результате войны;

    семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;

    внутренние переселенцы;

    люди, не имеющие собственного жилья;

    те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

Автор Ярослав Конощук

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