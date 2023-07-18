Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

Кабінет міністрів збільшує з 1 вересня комісію за обслуговування кредиту в рамках програми «єОселя» з 0,5% до 1% для нових позичальників. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №710 від 4 липня.

Згідно з документом розмір комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинен становити не більше 1% для кредитних договорів, які укладені починаючи з 1 вересня. Отже кредити подорожчають лише для нових позичальників.

Також урядовці виключили пункт, згідно з яким, в разі відсутності коштів на пільгову іпотеку рішення щодо доступного іпотечного кредитування громадян приймається з урахуванням пріоритетного права на забезпечення житлом категорій громадян.

Крім цього розширено перелік підстав для відмови у пільговій іпотеці претенденту. На квартиру під 7% не можуть претендувати претенденти, які отримували компенсацію за належні їм до отримання квадратні метри від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» з 1 серпня «єОселя» стане доступною для більшої кількості українців.

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;

внутрішні переселенці;

люди, які не мають власного житла;

ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Автор Ярослав Конощук

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