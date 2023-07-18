ДТП на АЗС в Києві: водія автомобіля можуть взяти під варту

На жаль, 17-річний пасажир, днями помер у лікарні.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

9 липня у Києві сталося ДТП, у результаті якого відбулось загорання АЗС. Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді», 2002 року народження не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталася пожежа.

Водія та пасажира авто госпіталізували у лікарню. На жаль, 17-річний пасажир, днями помер у лікарні, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Також внаслідок події вогнем було пошкоджено 7 автівок.

Наразі водію повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі також вручили чоловіку клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», - зазначили у поліції.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

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