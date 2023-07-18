На Херсонщині затримали зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники

Затримали зловмисницю на спробі отримання секретних даних про українські військові об’єкти.

СБУ повідомила, що під час спецоперації на Херсонщині була затримана ще одна агентка головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У спецслужбі зазначили, що за вказівкою ворога зрадниця займалася збором розвідданих про БПЛА Сил безпеки та оборони.

«Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Також агентка гру намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ.

Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону», - повідомляють у СБУ.

У разі успішного виконання ворожих завдань російські окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати паспорт.

Затримали зловмисницю на спробі отримання секретних даних про українські військові об’єкти.

СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.