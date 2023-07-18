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  1. В Україні

На Херсонщині затримали зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники

20:47, 18 липня 2023
Затримали зловмисницю на спробі отримання секретних даних про українські військові об’єкти.
На Херсонщині затримали зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники
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СБУ повідомила, що під час спецоперації на Херсонщині була затримана ще одна агентка головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У спецслужбі зазначили, що за вказівкою ворога зрадниця займалася збором розвідданих про БПЛА Сил безпеки та оборони.

«Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Також агентка гру намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ.

Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону», - повідомляють у СБУ.

У разі успішного виконання ворожих завдань російські окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати паспорт.

Затримали зловмисницю на спробі отримання секретних даних про українські військові об’єкти.

СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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