Суддя ЄСПЛ пояснив суть рішення Суду у справі рф проти України

Європейський суд дійшов висновку, що російський уряд більше не бажає, що ЄСПЛ далі розглядав заяву, оскільки у рф неодноразово не відповідали на листи Суду.

Міністерство юстиції України повідомило, що 18 липня Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі «росія проти України» (№ 36958/21). Як зазначає відомство, у цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна начебто «не закрила повітряний простір».

Мінюст зауважив, що «ЄСПЛ відмовив у задоволенні позовних вимог рф у повному обсязі».

Рішення ЄСПЛ прокоментував суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський.

«Європейський суд з прав людини вирішив вилучити зі свого списку справ (англ. – to strike out, франц. – rayer du rôle) міждержавну заяву, подану у липні 2021 року Російською Федерацією проти України.

Беручи до уваги, зокрема, неодноразове залишення урядом РФ запитів Суду без відповіді, Суд вирішив, що уряд РФ слід вважати таким, що більше не бажає продовжувати розгляд заяви у розумінні підпункту "а" пункту 1 статті 37 Конвенції та Правила 44(1) Регламенту Суду.

Крім того, Суд не вбачає підстав, пов'язаних з повагою до прав людини, як вони визначені в Конвенції та протоколах до неї, що, відповідно до статті 37 § 1, вимагали б від нього продовжувати розгляд цієї заяви», - зазначив він.

ЄСПЛ вказав у своєму релізі наступне:

«Справа «Росія проти України» (заява № 36958/21) стосувалася заяви російського уряду про порушення Україною Європейської конвенції з прав людини з 2014 року.

У своєму сьогоднішньому рішенні Європейський суд з прав людини одноголосно вирішив: вилучити заяву з реєстру справ.

Суд дійшов висновку, що російський уряд більше не бажає, щоб розглядали їхню заяву, оскільки вони неодноразово не відповідали на листи».

Також Микола Гнатовський додав, що на розгляді ЄСПЛ залишаються чотири міждержавні справи, ініційовані Україною проти Російської Федерації. У справі Ukraine v. Russia (re Crimea) (no. 20958/14) публічні слухання Великої Палати Суду призначені на 8 листопада 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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