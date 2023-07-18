Судья ЕСПЧ объяснил суть решения Суда по делу рф против Украины

Европейский суд пришел к выводу, что российское правительство больше не желает, что ЕСПЧ дальше рассматривал заявление, поскольку в рф неоднократно не отвечали на письма Суда.

Министерство юстиции сообщило, что 18 июля Европейский суд по правам человека объявил решение по делу «Россия против Украины» (№ 36958/21). Как отмечает ведомство, в этой жалобе рф также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина вроде бы «не закрыла воздушное пространство».

Минюст отметил, что «ЕСПЧ отказал в удовлетворении исковых требований России в полном объеме».

Решение ЕСПЧ прокомментировал судья Европейского суда по правам человека Николай Гнатовский.

«Европейский суд по правам человека решил изъять из своего списка дел (англ. – to strike out, франц. – rayer du rôle) межгосударственное заявление, поданное в июле 2021 года Российской Федерацией против Украины.

Учитывая, в частности, неоднократное оставление правительством РФ запросов Суда без ответа, Суд решил, что правительство РФ следует считать таким, что больше не желает продолжать рассмотрение заявления в понимании подпункта "а" пункта 1 статьи 37 Конвенции и Правила 44(1) Регламента Суда.

Кроме того, Суд не видит оснований, связанных с уважением прав человека, как они определены в Конвенции и протоколах к ней, которые, согласно статье 37 § 1, требовали бы от него продолжать рассмотрение этого заявления», - отметил он.

ЕСПЧ указал в своем релизе следующее:

«Дело «Россия против Украины» (заявление № 36958/21) касалось заявления российского правительства о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека с 2014 года.

В своем сегодняшнем решении Европейский суд по правам человека единогласно решил изъять заявление из реестра дел.

Суд пришел к выводу, что российское правительство больше не желает рассматривать их заявление, поскольку они неоднократно не отвечали на письма».

Также Николай Гнатовский добавил, что на рассмотрении ЕСПЧ остаются четыре межгосударственных дела, инициированных Украиной против Российской Федерации. По делу Ukraine v. Russia (re Crimea) (no. 20958/14) публичные слушания Большой Палаты Суда назначены на 8 ноября 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

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