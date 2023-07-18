В Херсонской области задержали предательницу, которая «сливала» информацию об украинских беспилотниках

Задержали злоумышленницу на попытке получения секретных данных об украинских военных объектах.

СБУ сообщила, что во время спецоперации в Херсонской области была задержана еще одна агентка главного управления генштаба из рф (более известного как гру). Фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе отметили, что по указанию врага предательница занималась сбором разведданных о БПЛА Сил безопасности и обороны.

«Прежде всего, врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Также агент гру пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск.

Кроме того, она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона», - сообщают в СБУ.

В случае успешного выполнения враждебных задач оккупанты обещали «эвакуировать» ее в рф и выдать российский паспорт.

Задержана злоумышленница на попытке получения секретных данных об украинских военных объектах.

СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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