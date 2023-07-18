ДТП на АЗС в Киеве: водителя автомобиля могут взять под стражу

К сожалению, 17-летний пассажир на днях умер в больнице.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

9 июля в Киеве случилось ДТП, в результате которого произошло возгорание АЗС. Как установили полицейские, водитель автомобиля «Ауди», 2002 года рождения не справился с управлением и совершил столкновение с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошел пожар.

Водителя и пассажира авто госпитализировали в больницу. К сожалению, 17-летний пассажир на днях умер в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Также в результате происшествия огнем было повреждено 7 автомобилей.

В настоящее время водителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Следователи также вручили мужчине ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.

«Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого», - отметили в полиции.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

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