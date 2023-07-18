В Киевской области мужчины ради мести сожгли авто оппонента, фото

Полиция сообщила о подозрении злоумышленникам, которые сожгли машину мужчине.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Борисполе Киевской области правоохранительные органы задержали двух мужчин, уничтоживших транспортное средство оппонента из-за возникшего накануне конфликта. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, ночью злоумышленники облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Позже полицейские установили злоумышленников, которыми оказались 27-летний и 23-летний местные жители.

«Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц, по процессуальному руководству Бориспольской окружной прокуратуры, двум злоумышленникам сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы», – сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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