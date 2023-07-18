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  1. В Україні

На Київщині п’яний чоловік влаштував «голлівудські перегони» з поліцією, відео

22:00, 18 липня 2023
Під час переслідування чоловік ударив службове авто поліцейських.
На Київщині п’яний чоловік влаштував «голлівудські перегони» з поліцією, відео
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У селі Тальське Бучанського району Київської області поліцейські затримали водія автомобіля «Subaru». Чоловік, порушуючи Правила дорожнього руху обігнав авто наряду ГРПП, який здійснював патрулювання в комендантську годину. Про це йдеться у пресслужбі  поліції регіону.

Зазначається, що вимогу спинитися він проігнорував і почав тікати від поліцейських, заїхав на територію чужого домоволодіння, намагався вирулити, ударив службове авто.

У поліції заявили, що водія були ознаки алкогольного сп'яніння.

«Щодо 41-річного водія легковика правоохоронці склали протокол за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Також за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами і за перевищення встановлених обмежень швидкості руху (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУпАП», - сказано у повідомленні.

У поліції також додали, що водій ще відповідатиме за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та вчинення дрібного хуліганства. Також чоловік нестиме відповідальність за невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).

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