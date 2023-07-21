Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Руководитель САП Клименко о найденных у судей Большой Палаты меченых купюрах: «Самого факта изъятия меченых денег недостаточно, чтобы сообщить о подозрении»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что доказательств относительно причастности других судей Верховного Суда к «бэк-офису» Князева на сегодняшний день недостаточно.

«Какой регламент, у нас ходатайство»: Григорий Усик пренебрег регламентом при рассмотрении отчета главы ГСА, несмотря на позицию других членов ВCП

«Подождите, что регламент?» - во время рассмотрения вопроса о судьбе санатория «Шкло» вместо главы ГСА член ВСП от прокуратуры предложил заслушать его заместителя, на что председатель ВСП Григорий Усик спешно согласился, несмотря на регламент.

АП ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа из «Слуги народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о недостоверном декларировании

Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

  1. В Украине

Экс-чиновник ГП «Антонов» и директор адвокатского объединения подозреваются в растрате 18 млн грн

16:18, 21 июля 2023
НАБУ и САП завершили следствие по делу о растрате 18 млн грн средств ГП «Антонов».
Экс-чиновник ГП «Антонов» и директор адвокатского объединения подозреваются в растрате 18 млн грн
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

20 июля САП и НАБУ завершили следствие по делу по бывшему директору по правовым вопросам ГП «Антонов» и директору адвокатского объединения подозреваемых в растрате и пособничестве в растрате более 18 млн грн средств госпредприятия, а также составлении заведомо ложных официальных документов. Об этом говорится в пресс-службе САП.

«На сьогодні прокурор САП доручив детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах слідства встановлено, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП «Антонов» по стягненню заборгованості з АТ «Брокбізнесбанк» за депозитним договором, загальний обсяг якої складав понад 347 млн грн. У грудні 2018 року до ДП «Антонов» від АТ «Брокбізнесбанк» в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становили 5% від вартості переданого, проте не реалізованого майна. Однак директор з правових питань ДП «Антонов», перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн).

У травні 2021 року на виконання Законів України та Розпорядження Кабінету Міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість, на вказану суму були списані боргові зобов’язання ДП «Антонов» перед державою.

У подальшому, директор з правових питань ДП «Антонов» за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн.

Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП «Антонов» на суму понад 11 млн грн.

При цьому, адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП «Антонов» до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань ДП «Антонов» перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг.

У підсумку злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.

На сьогодні дії колишнього посадовця ДП «Антонов» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, директора адвокатського об’єднання -  за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду