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  1. В Украине

Чиновников «Киевводоканала» подозревают в хищении более 1,7 млн грн бюджетных средств при закупке насосов

20:28, 27 июля 2023
Участники сделки заключили с договором поставки глубинных насосов по завышенным ценам.
Чиновников «Киевводоканала» подозревают в хищении более 1,7 млн грн бюджетных средств при закупке насосов
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам «Киевводоканала» и подрядчику по факту хищения более 1,7 млн грн бюджетных средств на закупки насосов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, «Киевводоканал» объявило тендер на закупку глубинных насосов. С целью присвоения бюджетных средств должностные лица «Киевводоканала» привлекли в противоправную схему руководителя подконтрольного и приближенного предприятия и заключили с ним договор поставки глубинных насосов по ценам значительно выше рыночных.

Разницу в стоимости, достигающей более 1,7 млн гривен, участники сделки распределили между собой.

Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяты договоры о предоставлении услуг поставки, черновые записи, мобильные телефоны и акты расчетов.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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