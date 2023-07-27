Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні понад 1,7 млн грн бюджетних коштів при закупівлі насосів

Учасники оборудки уклали з договір поставки глибинних насосів за завищеними цінами.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям ПрАТ «Київводоканал» і підряднику за фактом розкрадання понад 1,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлі насосів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, ПрАТ «Київводоканал» оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення бюджетних коштів посадовці «Київводоканалу» залучили у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклали з ним договір поставки глибинних насосів, за цінами значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

Правоохоронці провели ряд обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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