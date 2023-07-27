Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

ВККС через чотири роки звернулася з апеляційною скаргою у справі про кваліфоцінювання судді: що вирішила Велика Палата

Після призначення нового складу Вища кваліфкомісія суддів вирішила повернутися до оскарження рішень 2019 року у судах.

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

  1. В Україні

Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні понад 1,7 млн грн бюджетних коштів при закупівлі насосів

20:28, 27 липня 2023
Учасники оборудки уклали з договір поставки глибинних насосів за завищеними цінами.
Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні понад 1,7 млн грн бюджетних коштів при закупівлі насосів
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям ПрАТ «Київводоканал» і підряднику за фактом розкрадання понад 1,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлі насосів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, ПрАТ «Київводоканал» оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення бюджетних коштів посадовці «Київводоканалу» залучили у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклали з ним договір поставки глибинних насосів, за цінами значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

Правоохоронці провели ряд обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області