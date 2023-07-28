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Працював на окупантів та чекав на окупацію столиці: на Київщині затримали пілота авіакомпанії

08:44, 28 липня 2023
У забороненій соцмережі чоловік «звеличував подвиги» російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно з Києвом.
Працював на окупантів та чекав на окупацію столиці: на Київщині затримали пілота авіакомпанії
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У Київській області затримали пілота однієї із українських авіакомпаній, який підтримував російських загарбників, радів ракетним ударам та чекав на окупацію Києва. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваним є колишній диспетчер «Кримаерорух». Він після окупації українського півострова погодився на співпрацю з окупантами та працював у фейковому «Кримаеронавігації», який незаконно переміщував людей до окупованого Криму.

«Підозрюваний продовжив здійснювати диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з рф на територію півострова та у зворотному напрямку, сприяючи незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Пізніше він вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення рф підозрюваний почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію. Через власний акаунт у забороненій російській соцмережі чоловік «звеличував подвиги» російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. За результатами обшуку у нього виявили речі та документи, що підтверджують його протиправну діяльність, у тому числі паспорт громадянина рф та російську валюту.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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