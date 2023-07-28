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  1. В Украине

Работал на оккупантов и ждал оккупации столицы: в Киевской области задержали пилота авиакомпании

08:44, 28 июля 2023
В запрещенной соцсети мужчина «возвеличивал подвиги» российской армии, распространял нарративы российской пропаганды и надеялся на оккупацию большей части Украины, включая Киев.
Работал на оккупантов и ждал оккупации столицы: в Киевской области задержали пилота авиакомпании
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В Киевской области задержали пилота одной из украинских авиакомпаний, который поддерживал российских захватчиков, радовался ракетным ударам и ждал оккупации Киева. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемым является бывший диспетчер «Крымаэрорух». Он после оккупации украинского полуострова согласился на сотрудничество с оккупантами и работал в фейковом «Крымаэронавигации», который незаконно перемещал людей в оккупированный Крым.

«Подозреваемый продолжил осуществлять диспетчерское обслуживание и контроль движения самолетов с рф на территорию полуострова и обратно, способствуя незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Позже он решил переехать на материковую часть и трудоустроился в одну из украинских авиакомпаний на должность пилота», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения рф подозреваемый начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию. В собственном аккаунте в запрещенной российской соцсети мужчина «возвеличивал подвиги» российской армии, распространял нарративы российской пропаганды и надеялся на оккупацию большей части Украины, включая столицу.

Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. По результатам обыска у него обнаружили вещи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность, в том числе паспорт гражданина рф и российскую валюту.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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