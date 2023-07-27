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Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

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Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

16:56, 27 июля 2023
Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.
Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности
Фото: racurs.ua
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Высшая квалификационная комиссия судей 27 июля 2023 года утвердила список 16 общественных организаций, которые на учредительном заседании изберут двадцать членов третьего состава Общественного совета добропорядочности  (ОСД).

Таким образом, членов нового состава ОСД будут выбирать:

Ассоциация юристов Украины

Платформа Общественный контроль

Общественное радио

Transparency International Ukraine

Центр гражданских свобод

Центр экономической стратегии

Украинский центр европейской политики

Институт законодательных идей

Движение ЧЕСТНО

Всеукраинская общественная платформа «Новая страна»

Медийная инициатива по правам человека

Фундация DEJURE

Центр информации о правах человека

ТОМ 14

Центр противодействия коррупции

Центр политико-правовых реформ

Отметим, что далеко не все общественные организации, в принципе, могли претендовать на участие в формировании состава ОСД.

Для того чтобы иметь право на участие в учредительном собрании, общественные организации должны были предоставить ВККС копии отчетов о результатах выполнения проектов с привлечением международной технической помощи, рекомендательные письма от международной организации «с безупречной репутацией» об успешном опыте сотрудничества или рекомендательное письмо от исполнителя проекта международной технической помощи. А также копии отчетов по результатам финансового аудита не менее двух реализованных проектов с привлечением международной технической помощи или копию отчета о результатах аудита деятельности общественного объединения.  

Следовательно, 27 июля некоторые общественные организации были признаны такими, которые не отвечают требованиям, установленным для допуска общественных организаций для участия в учредительном собрании для формирования ОСД.

Это такие общественные организации:

Стоп Нелегал

Винницкая областная организация «Союз Юристов Украины»

Стоп коррупции

Народ и Право

Винницкая областная общественная организация «Мы вместе»

Таким образом, всего изъявили желание сформировать ОСД 21 общественная организация

Отметим, что, судя по кандидатам, за которых, собственно, и будут во время учредительного собрания голосовать представители общественных организаций, знакомых фамилий в новом составе ОСД будет немного.

Это, в частности, журналисты Юрий Николов, Марина Ансифорова, эксперт по правовым вопросам Фонда DEJURE Ника Крейденкова и член прошедшего состава ГРД Андрей Кулибаба.

Известных членов ОСД из двух прошлых составов Совета добропорядочности уже не будет – закон предусматривает, что членом ОСД можно быть только два срока подряд.

Новый состав ОСД, таким образом, будет также работать два года – с 2023 по 2025 годы.

Дата проведения учредительного собрания для избрания членов ОСД будет определена председателем ВККС позже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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