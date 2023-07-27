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В кулуарах Верховной Рады разместили скульптуры Леонида Кравчука и других деятелей, фото

16:48, 27 июля 2023
Коридор Рады заняли статуи важных государственных лиц.
В кулуарах Верховной Рады разместили скульптуры Леонида Кравчука и других деятелей, фото
Источник фото: Тelegram / Ирина Геращенко
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В кулуарах Верховной Рады разместили выставку скульптур важных государственных персоналий, среди которых князья Киевской Руси, первый президент УНР Михаил Грушевский и первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Заходишь в пустые кулуары ВР, а вас встречает Кравчук. Конечно, это вопрос вкуса, но мне известно, этим скульптурам место в музее», – написала Геращенко в Телеграмм-канале.

Источник фото: Тelegram / Ирина Геращенко

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