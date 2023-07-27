В Киевской области водитель отвлекся и на скорости врезался в локомотив, фото

Водителя с переломом ноги госпитализировали в больницу.

В среду, 26 июля, в Киевской области водитель легковушки не справился с управлением и врезался в локомотив. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

С переломом ноги водителя Daewoo госпитализировали в больницу.

«Известно, что на скорости мужчина хотел пересечь колеи, однако автомобиль столкнулся с подвижным тепловозом. Событие произошло в селе Пологи», — отмечают в полиции.

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