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Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

ВККС через чотири роки звернулася з апеляційною скаргою у справі про кваліфоцінювання судді: що вирішила Велика Палата

Після призначення нового складу Вища кваліфкомісія суддів вирішила повернутися до оскарження рішень 2019 року у судах.

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

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Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

  1. В Україні

На Київщині водій відволікся і на швидкості врізався в локомотив, фото

23:03, 27 липня 2023
Керманича з переломом ноги госпіталізували до лікарні.
На Київщині водій відволікся і на швидкості врізався в локомотив, фото
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У середу, 26 липня, у Київській області водій легковика не впорався з керуванням і врізався в локомотив.  Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

З переломом ноги водія «Daewoo» госпіталізували до лікарні.

«Відомо, що на швидкості чоловік хотів перетнути колії, однак автівка зіткнулась з рухомим тепловозом. Подія трапилась в селі Пологи», — зазначають у поліції.

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