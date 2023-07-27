На Київщині водій відволікся і на швидкості врізався в локомотив, фото

Керманича з переломом ноги госпіталізували до лікарні.

У середу, 26 липня, у Київській області водій легковика не впорався з керуванням і врізався в локомотив. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

З переломом ноги водія «Daewoo» госпіталізували до лікарні.

«Відомо, що на швидкості чоловік хотів перетнути колії, однак автівка зіткнулась з рухомим тепловозом. Подія трапилась в селі Пологи», — зазначають у поліції.

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