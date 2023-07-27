У кулуарах Верховної Ради розмістили скульптури Леоніда Кравчука та інших діячів, фото

Коридор Ради зайняли скульптури важливих державних осіб.

Джерело фото: Тelegram / Ірина Геращенко

У кулуарах Верховної Ради розмістили «виставку» скульптур важливих державних персоналій, серед яких князі Київської Русі, перший президент УНР Михайло Грушевський і перший президент України Леонід Кравчук. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Заходиш в порожні кулуари ВР, а вас «зустрічає» Кравчук. Звичайно, це питання смаку, але мені знається, цим скульптурам місце в музеї», – написала Геращенко в Телеграм-каналі.





Джерело фото: Тelegram / Ірина Геращенко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.