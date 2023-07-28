Суд наказал киевлянина, распространявшего коммунистическую символику

Мужчина в соцсети систематически распространял публикации с изображением коммунистической символики.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве объявлен обвинительный приговор мужчине по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщил официальный сайт Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура доказала, что обвиняемый используя собственную страницу в соцсети, систематически распространял публикации, в которых содержатся признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.

Так, в октябре – декабре 2022 года мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, портретами руководителей коммунистического режима, открытками с поздравлениями с советскими праздниками, сопровождая такие публикации личными комментариями.

В суде обвиняемый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся.

Приговором Подольского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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