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Суд покарав киянина, який поширював комуністичну символіку

23:03, 28 липня 2023
Чоловік у соцмережі систематично поширював публікації з зображенням комуністичної символіки.
Суд покарав киянина, який поширював комуністичну символіку
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режим. Про це повідомив офіційний сайт Київської міської прокуратури.

Прокуратурою доведено, що обвинувачений використовуючи власну сторінку у соцмережі, систематично поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

Так, упродовж жовтня – грудня 2022 року чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся.

Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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